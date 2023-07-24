الكهرباء: حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاعات قريبا

انطلق اجتماع طارئ، صباح اليوم الاثنين، بين وزارتى الكهرباء والبترول بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع علي وضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود بحضور قيادات وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة عاجلة بتكليف من الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأكد المصدر أن اجتماع وزيري البترول والكهرباء يأتي لبحث سبل توفير الغاز والمشتقات البترولية الأخرى اللازمة لإنتاج الكهرباء وذلك بعد نحو أسبوع من قرار الحكومة بتخفيف الأحمال على مختلف المحافظات نتيجة زيادة الاستهلاك بسبب الموجة الحارة التي تسببت في تخفيف ضغوط الغاز، وهو ما أدى لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة لا تزيد على ساعة.

وتابع المصدر أنه سيتم بناء على هذا الإجتماع العمل على حل مشكلة ضخ كمية الغاز لمحطات الانتاج لتقليل كمية الأحمال المخففة بنسبة كبيرة حتى تنتهى موجة الحر الشديدة وتعود الشبكة لطبيعتها .

وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة شدد على اهمية التعاون من جانب المواطنين لتجاوز هذا الظرف الاستثنائى الناتج عن الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة مؤكدا ان القدرات المتاحة بالشبكة القومية ومحطات التوليد تتجاوز باكثر من 25 % زيادة عن الاستهلاك وأنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من اقوى الشبكات بالعالم مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم .

وقال: إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات ،ولكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أدى لارتفاع فى استهلاك الكهرباء، فتسبب ذلك فى خفض ضغط الغاز فى محطات إنتاج الكهرباء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال اجتماع الحكومة الذى عقد ، الأربعاء الماضى ، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز .

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر منشورا على صفحتها الرسمية على فيس بوك تحدد فيه مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التى تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام .

وجاء فى بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألاتزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة .