السيطرة علي حريق شقة سكنية بميت عقبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع محمد محروس من شارع المشروع بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة دون إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل شقة سكنية بشارع محمد محروس من شارع المشروع بمنطقة ميت عقبة بدائرة القسم،

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.