اتحاد الكرة يستقر على ملامح السوبر الجديد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إقامة السوبر المصري الجديد من أربعة فرق.

ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجاري 2023 وإقامته بالإمارات.

وفى سياق مختلف، أوصى اتحاد الكرة إدارة المسابقات بضرورة الانتهاء من هذا التصور فى غضون أسبوع، ليتم الانتهاء من كل شىء قبل 1 أغسطس، وهو الموعد المحدد من قبل الأندية لعقد عمومية غير عادية.

وذكر اتحاد الكرة فى بيانه الأخير أنه تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثانى والثالث بشأن دورى المحترفين، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافى والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.