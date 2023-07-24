موسكو تعلن انتهاء المناورات الروسية الصينية في بحر اليابان

أفادت وزارة الدفاع الروسية بانتهاء المناورات البحرية الروسية الصينية المسماة "الشمال - التعاون - 2023" في بحر اليابان، حيث توجهت سفن الأسطولين نحو فلاديفوستوك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة في بيانها أن التدريبات المشتركة اشتملت على التصدي للغواصات وقيادة المعارك البحرية والدفاع الجوي، فضلا عن تأمين قوافل السفن البحرية والجوية وتحسين مهارات التنظيم والدفاع عن مفارز السفن عند رسوها في مناطق غير محمية.

وشملت المناورات نحو 20 تدريبا قتاليا، من بينها التدريبات المشتركة على إطلاق النار بالمدافع على أهداف بحرية وبرية "ساحلية" وجوية.

وخلصت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من انطلاق هذه التدريبات، التي استمرت من 20 إلى 23 يوليو الجاري، يتمثل في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.