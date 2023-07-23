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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السياحة: ننوقع وصول 15 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجارى

السياحة في مصر
السياحة في مصر
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 أكد أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، أن هناك توقعات بوصول 15 مليون سائح خلال العام الجارى، لافتا إلى أن أكبر رقم وصل مصر كان في 2010 ووصل لـ 14 مليون سائح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة السياحة، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه إذا واصلنا هذا النهج سنحقق رقمًا لم يحدث من قبل بالنسبة لأعداد السائحين، حيث لدينا 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف 30 مليون سائح، خاصة أن السياحة قيمة كبيرة، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على مضاعفة الطيران 3 أمثال، والتجربة السياحة التي يخوضها السائح تكون أفضل، وتحسين مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص.

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