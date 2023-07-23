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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

3 أندية أوروبية تتابع إبراهيم عادل في مباراة بيراميدز والأهلي

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي لعدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات  لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

وقال المصدر أن النادي تلقى عروضا للاعب من جانب أحد الأندية الفرنسية وآخر من البرتغال وفريق ثالث من ألمانيا.

شدد المصدر على أن الأندية الثلاثة يتواجد لها مندوبين في استاد الدفاع الجوي لمتابعة إبراهيم عادل في مباراة الأهلي بالدوري.

وتألق لاعب بيراميدز بشكل واضح في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة بالمغرب وحصد جائزة أفضل لاعب في القارة، وساهم في وصول الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عروض من فرنسا والبرتغال نادي بيراميدز الأهلي وبيراميدز