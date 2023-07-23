ماكرون يتدخل فى أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن تدخل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في أزمة كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، المقامة الآن.

وكان إدارة نادي باريس سان جيرمان استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله بشكل واضح.

وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن ماكرون تدخل في أزمة مبابي، لا سيما عقب انتشار تهديد بأن سان جيرمان قد يضع اللاعب على مقاعد البدلاء لمدة عام، إذا إصر على البقاء لموسم آخر دون تمديد عقده.

وأكد التقرير أن ماكرون لم تعجبه فكرة بقاء مبابي في المدرجات لموسم كامل، لذا يعمل كوسيط الآن لتهدئة الوضع.

وأشار إلى أن ماكرون لن يسمح بتطبيق هذه العقوبة على مبابي، وسيتصل بسان جيرمان لمنعهم من حدوث ذلك.

وحسبما ذكرت التقارير، فإن ماكرون يقف الآن في صف مبابي ضد باريس، وإذا قرر اللاعب البقاء في "حديقة الأمراء" لموسم آخر سيكون الرئيس بمثابة داعم كبير له.