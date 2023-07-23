مسئولة بريطانية تحذر من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي

حذرت جيني هاريز، رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى انتشار أمراض جديدة في البلاد.

وعبّرت هاريز عن تفاؤلها في الوقت نفسه بأن التقدم في العلوم الوراثية سيساعد على اكتشاف تلك الأمراض المحتملة في وقت مبكر، مشيرة إلى أن مرض الإنفلونزا يظل على رأس القائمة فيما يتعلق بالمخاطر الصحية.

وأوضحت هاريز، خلال حديثها لوسائل الإعلام المحلية، أن الطقس الحار والزيادة في كميات الأمطار الغزيرة والمستنقعات، ستؤدي إلى تغيير طبيعة الحياة البرية، مما يزيد من مخاطر الأمراض الصحية. وأضافت أن الدرجات الحرارة الزائدة التي تشهدها أوروبا حالياً تجعل البيئة أكثر تعرضاً لمخاطر صحية متغيرة تماماً.

وقالت هاريز: فرنسا شهدت ظهور حالات حمى الضنك التي ينقلها البعوض، إلا أنها لم تظهر في بريطانيا ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بدأنا بالتأكيد نشهد دخول بعض أنواع البعوض من حين لآخر، ولن نتمكن من إيقاف بعض هذه الأشياء تماما، فنحن لا نستطيع إيقاف دخول البعوض.