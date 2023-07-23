ضبط مصنع منظفات بالعريش بدون ترخيص

شنت مديرية التموين بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة، اليوم الأحد، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، فى إطار جهود مديرية التموين لضبط المخالفين ومنع الاضرار بصحة المواطنين وبناء علي تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط أحد مصانع تصنيع المنظفات يدار بدون ترخيص وجرى مصادرة عدد ٦ براميل بلاستيك، سعة البرميل ٢٠٠ لتر معطر وصابون سائل بالإضافة إلى تحرير عدد ٩ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى محضر بيع بأعلي من السعر الرسمى والمعلن وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.

وجارى توالى الحملات التموينية على جميع إرجاء المحافظة للسيطرة على الأسعار والحد من جشع بعض التجار وتوفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين.