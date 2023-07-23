بالصور.. أحمد سعد يحيى حفلا بمهرجان قرطاج الدولى ويرفع شعار كامل العدد

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع من محبيه ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وكان في استقبال أحمد سعد، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، وتم اهداءه الورود فور وصوله المطار للترحيب به، واصطحابه لمقر إقامته، وحظى سعد بترحيب واسع من الشعب التونسي الذى حرص على استقباله بشكل يليق به وبنجوميته وإلقاء التحية له والتفاعل معه طوال الحفل.

وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس، ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقين: السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما تم تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وتفاعل الجمهور التونسي بشكل كبير مع أحمد سعد، خلال الحفل، وقدم النجم عددًا من أغانيه الشهيرة، أبرزها إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي، وغيرهم.