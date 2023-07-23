تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في السلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بأحد الشوارع وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "إسماعيل م" فى العقد الثاني من العمر ، وتبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

