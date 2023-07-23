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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال قائما ولكنه فاشل

بوتين
بوتين
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 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال الرئيس الروسي - خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، هو قائم ولكنه فشل"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي دمر عددا قياسيا من المعدات الغربية.
من جانبه، قال لوكاشينكو "إنه مع مثل هذا العدد من المعدات الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد القوات التي فقدتها كييف".
ويجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم في قصر "كونستانتينوفسكي" ببطرسبورج، سيتم التطرق خلالها إلى تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، فضلا عن التعاون في مجال التكامل داخل دولة الاتحاد.
وكان الرئيس البيلاروسي قد صرح في وقت سابق بأنه سيبحث مع الرئيس الروسي كذلك وضع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، ومستقبلها.

الهجوم الأوكراني المضاد بوتين