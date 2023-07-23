قريبا.. إصدار كتاب "علاج الإدمان" بالدورة الجديدة لمعرض الكتاب

يستعد الكاتب يعرب أسعد للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "علاج الإدمان"، وذلك خلال الدورة 55 المقبلة.

وأكد الكاتب يعرب أسعد، أن الإدمان غالبًا ما ينشأ من الحاجة إلى الهروب من ضغوط أو ظروف معينة، و يمكن أن يكون أيضًا بسبب الحاجة إلى الشعور بنشوة معينة أو اندفاع يصعب العثور عليه في أي شيء آخر، و في أغلب الأحيان، يكون الإدمان مجرد عرض لعدد من المشكلات الأساسية الأخرى مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق وما إلى ذلك.

وأضاف يعرب أسعد : أنه يستعرض فى كتابه الجديد "علاج الإدمان" العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك دمجها بشكل مريح لمساعدتك في التغلب على الإدمان ومنها :

1- ابحث عن دعم المحبين

من المهم جدًا أن تحيط نفسك بأشخاص ليسوا داعمين فحسب ، بل يحاولون أيضًا تحسين أنفسهم، كبشر ، ومن الطبيعي تمامًا وحتى الحيوي لرفاهيتنا أن نشعر أننا لسنا وحدنا، و بالنسبة لشخص يكافح الإدمان ، فهذه خطوة حاسمة، و هناك العديد من الأماكن الآمنة لتعافي المدمنين حيث لن يتم الحكم عليك بل يتم الاحتفاء بهم لبذل الجهد للوصول إلى الرصانة والعيش حياة أكثر إرضاءً.

2- التحرك

معظم المدمنين ليسوا أشخاص نشيطين، و يجد الكثيرون أنفسهم يشعرون بالتعب والركود طوال الوقت، و قلة النشاط ، والرغبة في الاسترخاء طوال الوقت ، أو عدم الرغبة في أن تكون منتجًا قد يزيد من الاعتماد على الإدمان، وثبت أن التمرين المنتظم بأي شكل من الأشكال يعزز الثقة والعزم على تعافي المدمنين..

3- جدد تفكيرك بنشاط

التأمل طريقة ساعدت الكثير من الناس ، مثل المدمنين ، على إدارة فراغهم، حيث إن تخصيص بعض الوقت الهادئ لنفسك مع بعض الموسيقى الهادئة أو حتى دليل لإعطائك القليل من التوجيه أثناء التأمل يتيح لك الفرصة للتأمل والعمل بصبر من خلال المشاعر والعواطف، سيساعدك هذا بدوره على تعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع المحفزات والمحفزات السلبية عند حدوثها، و يمكنك تعلم السيطرة على مشاعرك بدلاً من السماح لها بالسيطرة عليك.

ويعد تعلم أو إنشاء أعمال فنية وموسيقى طريقة رائعة للتعبير عن نفسك.

4- الفيتامينات والمكملات الغذائية

يؤثر الإدمان بشكل كبير على صحتك ويؤثر على كل شيء من الكبد إلى احتياجاتك الغذائية ونومك، و تؤدي التأثيرات السامة للعقاقير والكحول ، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والراحة ، إلى انخفاض في وظائف الأعضاء مما يعني أن جسمك غير قادر على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية كما ينبغي، و يؤدي هذا أيضًا إلى التهيج وتقلب المزاج وزيادة الحساسية ، ويوصي بعض المتخصصين في الإدمان بتناول فيتامينات ومكملات معينة خلال مراحل التعافي الأولية.

5- الشفاء الشامل

هناك أيضًا عدد قليل من الخيارات الطبيعية غير التقليدية التي يمكن أن تساعد في علاج الاضطرابات الفسيولوجية والنفسية الموجودة في تعافي المدمنين، و العلاج بالروائح والشاي وزيوت التدليك كلها خيارات قابلة للتطبيق، و هناك أيضًا أعشاب معينة عند استخدامها بمفردها أو مع بعضها البعض ، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق انتعاش ناجح وطويل الأمد، مثل الجنسنغ والأشواغاندا والروديولا.