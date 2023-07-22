كييف: تضرر خطوط نقل الطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك جراء القصف الروسي

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، تضرر خطوط نقل الطاقة؛ نتيجة قصف القوات الروسية للمنطقة بالمدفعية الثقيلة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليساك قوله، اليوم السبت: "اليوم، هاجم العدو منطقة نيكوبول مرتين، تم قصف مجتمع ميرهانتس ومدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة، المدينة عانت أكثر من غيرها حيث لحقت أضرار باثني عشر منزلا منفصلا وستة مبان منزلية، فضلا عن خطوط نقل الكهرباء، وتم إتلاف ثلاث سيارات ودمرت واحدة بالكامل كما اندلع حريق لكن رجال الإنقاذ أخمدوه".