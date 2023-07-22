الثلاثاء.. ندوة لمناقشة رواية سيرة وحيدة لقرية صغيرة بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (سيرة وحيدة لقرية صغيرة ) للروائي والقاص بيتر ماهر الصغيران

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، والقاص والناقد أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة علياء مصطفى .

وتعد (سيرة وحيدة لقرية صغيرة ) الرواية الثانية للكاتب بيتر ماهر الصغيران، وقد صدرت عن مؤسسة( بتانة) في القاهرة. وللكاتب ثلاث مجموعات قصصية هي (صمت الطمي، وقت جيد للتحليق، رجل بمزاج الفسفور)، فضلا عن روايته الأولى (مملكة القطط).

