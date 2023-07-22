مصدر أمني يكشف تفاصيل ضبط المتهمين بإزعاج المواطنين بمصر الجديدة

قال مصدر أمنى، إن الإجراء الذى تم اتخاذه حيال 3 أشخاص كانوا يستجدون المارة بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يقومون خلاله باستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطنى المنطقة.. كذا إستجداء المارة بطريقة مستفزة.

كان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على فرقة موسيقية تقوم باستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمصر الجديدة، وذلك بعد كشف الواقعة عبر «فيسبوك».

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيسبوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص باستخدام الآلات الموسيقية لاستجداء المارة، وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.. وأكدت التحريات أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص يقيمون بالمطرية وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.