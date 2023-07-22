ثقافة الإسماعيلية تحتفل بالعام الهجري الجديد

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددا من الفعاليات ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد.

تنوعت الفعاليات المقدمة للرواد بين الأتشطة الثقافية والفنية، حيث قدمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مديرية الأوقاف، مناقشة كتاب "في غار حراء" ضمن نشاط المكتبة، ناقشه الشيخ مصطفى حسن موضحا دور وأثر الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله قبل البعثة ونزول الوحي عليه للمرة الأولى.

واستمرارا للفعاليات التي أقيمت بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ونظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، نظم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية تضمنت ندوة بعنوان "الهجرة النبوية والتخطيط السليم" شارك بها الشيخ وجدي سعد والدكتور سيد حجازي، وتحدث "حجازي" مشيرا إلى أن الهجرة ليست مجرد رحلة سفر من مكان إلى آخر، فالحدث تجسدت حوله الكثير من المعجزات لحماية النبي والدعوة الإسلامية، كما تحدث الشيخ وجدى سعد عن أسباب الهجرية النبوية ودورها في نشر الدعوة وإقامة الدولة الإسلامية وبدء عهد جديد.

وعقب الندوة قدم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني التي قدمت به مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية منها: علي باب سيدنا النبي، لاجل النبي، مدد يا نبي. كما عقدت في السياق محاضرة بعنوان "إن الله معنا" للشيخ إبراهيم عيسى ضمن نشاط مكتبة علي الراعي.