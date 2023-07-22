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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مدفع الفوم" يزيد بهجة الأطفال على شواطىء طور سيناء

فرحة الأطفال بمدفع
فرحة الأطفال بمدفع الفوم
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نظمت إدارة إحدى الشواطيء في العاصمة طور سيناء، فعاليات مختلفة لرواد الشاطئ والمصطافين من أهالي المدينة وزوارها، حيث شهد الشاطئ لأول مرة  “مدفع الفوم” وسط فرحة وتفاعل من الجميع خاصة الأطفال مع التقاط الصور التذكارية، في جو ترفيهي بديع رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها حاليا معظم محافظات الجمهورية.

وتحرص إدارة الشواطيء على إدخال البهجة والسرور على رواد الشواطيء، ولاقى مدفع الفوم إقبالا كثيفا وإعجابا من المصطافين سواء من أهل المدينة أو زوارها خاصة الأطفال، ومدفع الفوم عبارة عن فوهة مدفع تشبه مدفع رمضان، متصلة بخزان مياه وصابون سائل ومحرك كهربائي لدفع المياه بقوة لتحول المياه إلى رغوات من الصابون، كما أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما، وليس لها أثر ضار على الصحة العامة، وتعمل على ترطيب الجو في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وتعد شواطئ العاصمة طور سيناء قبلة الأهالي وزائري المدينة للهروب من حرارة الصيف، لقضاء الإجازة الصيفية بشكل ممتع بدون الشعور بأي ملل، وهو ما نجح فيه الجهاز التنفيذي في محافظة جنوب سيناء، وعلى رأسهم المحافظ اللواء خالد فودة، في إنشاء ممشى أهل مصر وكورنيش يتباهى به كل رواد المكان.

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طور سيناء ممشى أهل مصر كورنيش طور سيناء مدفع الفوم