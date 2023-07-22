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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. حكيم يشعل حفلًا جديدًا في المنصورة

حكيم
حكيم
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أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا في المنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

قدم حكيم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها من الأغاني، متعاونا مع مصمم الإضاءة  طارق صبري.

طرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

ويضع حكيم حاليا لمساته النهائية على باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "الكبير" ويضم ١٠ أغان متنوعة لطرحهم بشكل متتابع على طريقة السينجل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حكيم حفل المنصورة