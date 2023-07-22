إطلاق مسابقة حسن عطية لأفضل نص مسرحي في مصر والدول العربية

أعلن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اطلاق مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي فى مصر والعالم العربي، بالتعاون مع دار حابى للنشر والتوزيع، على هامش الدورة الثامنة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية والعربية، ولا يزيد سن المؤلف على 45 عاما، والنصوص الفائزة سيتم طباعتها فى كتاب يتم توزيعه ليكون متاحا لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح، كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

وأضاف الهواري، أن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية، كما يجب أيضا ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، وأخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 أكتوبر 2023، وترسل النصوص المشاركة مع ارسال سيرة ذاتية مختصرة على البريد الإلكتروني التالي :Seen.fcc@gmail.com