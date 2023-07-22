عبد الشافي يؤازر لاعبي الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية

حرص محمد عبدالشافي، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التواجد في مران اليوم، لدعم اللاعبين، قبل المغادرة غدًا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، في التدريبات الجماعية من أجل مؤازرة الفريق قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تحية اللاعب والاطمئنان عليه.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.