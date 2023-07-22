جهود مكثفة لسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع المواقف النموذجي بأشمون

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بمتابعة انتظام سير العمل بالحملة الميكانيكية والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة ومدى تنظيفها أولاً بأول والوقوف على مدى إلتزام جميع حركات سير السيارات وفقاً لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين وحث العاملين على ضرورة سرعة إنجاز العمل ورفع كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزية المعدات والآلات الموجودة لأي مهام تسند إليها والاطمئنان علي السلامة الفنية لها قبل خروجها لأداء الأعمال لضمان القدرة على التعامل مع أي طوارئ.

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون بتفقد أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي يتم إنشاؤه علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 90%، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار النمر إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلى مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

من جانبه أكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .