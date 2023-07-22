وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة دمنهور

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، مناقشة رسالة الباحث حافظ أنور باشا، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، لنيل درجة الدكتوراة في الدراسات الأدبية والنقدية من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمنهور.

وحمل عنوان الرسالة "الإلتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم"، وتم رعاية المناقشة من قبل الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث.

تكوَّنت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة: محمد مختار جمعة، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسلامة جمعة داوود، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف، ونظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإيمان فؤاد بركات، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بجامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومحمد فوزي الغازي، أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية معهد الدراسات العليا والترجمة.

بدأت المناقشة بكلمة من الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، رحب فيها بالحضور الكريم واللجنة والباحث، وأشاد بتحفظات اللجنة حول موضوع الرسالة وأهميتها. كما أعلن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات بصرف مكافأة تميز علمي لحملة الماجستير والدكتوراه من الأئمة لتشجيعهم على البحث العلمي، وأعلن أن الجائزة الأولى لحفظ القرآن الكريم هذا العام هي مليون جنيه.

فيما بعد، شرح الباحث خلال المناقشة محتوى رسالته التي تركزت على الترجمة الصحيحة للمعاني القرآنية في السمات البلاغية (الإلتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم)، وتناول العديد من النقاط المتعلقة بالإلتفات وكيفية ترجمتها بشكل صحيح وفقًا للسياق اللغوي والثقافي والديني.

وأثارت رسالته اهتمام اللجنة وتمت مناقشتها بشكل مفصل، حيث تمت مداولة العديد من النقاط المتعلقة بالترجمة الصحيحة والأبعاد الدلالية للإلتفات في النص القرآني، وتم استعراض العديد من الأمثلة والتطبيقات العملية للإلتفات في ترجمة النص القرآني.

وبنهاية المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدًا مع التوصية بنشر الرسالة في المجلات العلمية المتخصصة في اللغة والترجمة والدراسات الإسلامية. كما أشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلها الباحث في إعداد هذه الرسالة والتي تعد إضافة مهمة للدراسات اللغوية والنقدية والترجمة في النص القرآني.