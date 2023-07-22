سائق أسواني يعيد "شبكة عروس" لأصحابها عقب العثور عليها في سيارته

أعاد سائق أسوانى الفرحة مرة لأسرة عروسين بعد إعادة المصوغات الذهبية "شبكة الفرح" لأصحابها مرة أخرى، بعد أن عثر عليها داخل سيارته الأجرة.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما طلبت أسرة مكونة من مجموعة من الفتيات يصحبهم رجل كبير وشاب، من سائق ميكروباص على طريق الكورنيش بمدينة أسوان، يدعى محمود معروف، أن يوصلهم إلى منزلهم فى منطقة كيما.

وبعد انتهاء السائق من أداء مهمته وتوصيل الأسرة حيث أرادت، ذهب بسيارته الأجرة ليكمل طريقه فى السعى على رزقه، ولكنه توقف على جانب الطريق لتنظيف سيارته، وفوجئ أثناء ذلك بالعثور على حقائب بها مصوغات ذهبية ومبلغ مالى وهاتف محمول، وعلى الفور عاد بهم إلى حيث أوصل زبائنه.

وعمت الفرحة أسرة العروسين الذين لم يصدقوا استعادة "شبكة الفرح" مرة أخرى إليهم، وتوجهوا بالشكر للسائق الأمين ووجهوا له الدعوة لحضور حفل الزفاف، وحاولوا مكافأته بمبلغ مالى ولكنه رفض.