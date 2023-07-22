دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة في "طيبة التكنولوجية"

عقدت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عددا من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، حول تنمية مهارات العمل، ضمن سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكليات الجامعة، تحت رعاية أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وقدم المحاضرات، م. علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول فريق العمل الجماعي وقوته وبناءه والتحديات، بيئة العمل الايجابي ومكوناته والايجابيات وكيفية استثمارها، ودور بيئة العمل في تنفيذ الأهداف، مهارات القيادة والإدارة وتعريف القائد والمدير والفرق بينهما، مهارات القائد الناجح، دور القائد في تحقيق الرؤية العامة للمؤسسة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن دعمه لبرامج تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، بما يؤدي لرفع كفاءة العملية التعليمية ككل ومستوى الخريجين بالجامعة.

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية، قد نظمت ندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، بمقر الجامعة، بحضور أحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

حاضر في الندوة، الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بمعايير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمؤسسات التعليم العالي، لتحقيق مؤشرات عالمية مستقبلا لجامعة طيبة التكنولوجية، من خلال خطة إستراتيجية طموحه من إدارة الجامعة وبإشراف مباشر من رئيس الجامعة وتنفيذا من منتسبي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيكل الإداري، كما تضمنت الندوة شرح مفصل عن معايير الأهداف الـ 17 وما يتماشى من أهداف مع رؤية ورسالة الجامعة وتخصصاتها المختلفة، والمرجو من تحقيقه طبقا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، تستهدف بشكل أساسي، تحقيق معايير دولية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق مؤشرات مستقبلية عالية خاصة في الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، والهدف السابع عشر، "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، وهو ما يتماشى مع إنشاء الجامعات التكنولوجية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

الدورات (1)

الدورات (2)

الدورات (3)

الدورات (4)

الدورات (5)

الدورات (6)