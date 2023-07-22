ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 263 ألف طن قمح

بنسبة 94% من المستهدف توريده

توريد القمح بكفر
توريد القمح بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، و بلغت 262 ألف و 782 طن و 146 كيلو قمح ،منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا  إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، بنسبة توريد 94.07%.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيراً إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، موجهاً بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.
يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 214 فدان بمختلف مراكز كفر الشيخ، وقد وفرت المحافظة 22 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 22 لجنة لاستلام الأقماح.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ توريد القمح بكفر الشيخ مديرية تموين كفرالشيخ الشون والصوامع