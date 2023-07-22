اليوم.. المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تفاصيل دورته الـ16 بسينما الهناجر

تشهد قاعة سينما الهناجر بأرض الأوبرا، في السادسة مساء اليوم السبت، وقائع المؤتمر الصحفي، الذي ينظمه المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشرة.

يحضر المؤتمر الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم: المخرج خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف، والمخرج اسلام إمام.

وتقام فعاليات الدورة السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو الجاري، وحتى 14 أغسطس المقبل، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام.

وسيكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح 10 رموز مسرحية من تخصصات مختلفة في كافة عناصر العرض المسرحي ما بين ممثلين، ومخرجين، وكُتاب مسرح، ومهندسي الديكور، ومنهم: صلاح عبد الله، ومحمد أبو داوود، وخالد الصاوي، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم، ومهندسة الديكور نهي برادة، والكاتب محمد السيد عيد.