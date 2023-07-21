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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور : "رجعت لافتة نادي القرن ومحدش هيقدر يشيلها"

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، إعادة تعليق لافتة نادي القرن، على سور نادي الزمالك، مرة أخرى، مطالبا جماهير الزمالك بالوقوف خلفه للمطالبة بحق النادي.

 

وقال مرتضى منصور، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، في نادي الزمالك: "محمود الخطيب مستمر في الحرب ضدي ورجعت لافتة نادي القرن تاني على سور النادي ومحدش هيقدر يشيلها".

 

وأضاف: "أنا كنت رئيسا للزمالك واتسجنت ولم يقف أحد في ظهري، أنا اللي كنت في ضهر الجماهير، أنا محتاجهم يقفوا مع النادي تاني".

 

وتابع: جماهير الزمالك تحتاج إلى رئيس قوي وللأسف بتضيعوني من إيدكم".

 

ويستكمل مرتضى منصور، اليوم المؤتمر الصحفي الذي بدأ أمس، وأجله لليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

مرتضى منصور نادي القرن نادي الزمالك