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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الأوكراني اتفاقية الحبوب

الرئيس التركي ونظيره
الرئيس التركي ونظيره الأوكراني
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد اتفاقية الحبوب، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح مكتب الرئاسة التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بناء على طلب من الأخير، حيث بحثا بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاقية بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودا نشطة لإحلال السلام".

كانت موسكو قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي اتفاقية الحبوب اعتبارا من 18 يوليو، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، إلى جانب الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية الحبوب