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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد سلامة: لا أشارك في أي أعمال فنية منذ عامين

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
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قال الفنان أحمد سلامة، إنه يشعر بالضيق من مقولة "التمثيل مهنة من لا مهنة له"، مضيفا: لدينا 1300 ممثل وممثلة في نقابة المهن التمثيلية. 


وأضاف  سلامة خلال حواره مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: مشتركتش في مسلسل لا السنة دي ولا اللي قبلها. 
وأجاب خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم جيله. 


وقال سلامة : بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل. 


وتابع: غير صحيح عدم استفادة أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بمشاركتهم في المسلسلات، أنا لم أشترك في أي عمل منذ سنتين. 


ورد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة. 

كما رد على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم.
وقال سلامة : أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس. 
 

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