إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

يعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الرابعة 2023. والمقرر الإعلان عن الرواية الفائزة من بينها في 9 سبتمبر المقبل، بالاشتراك مع دار الشروق للنشر.

الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة هي (بالترتيب الألفبائي):

1. أربع ساعات وجسد، للكاتبة إيمان أبو غزالة

2. أَفْتُونِي فِي مآلي، للكاتب أحمد وفدي الديب

3. تقاطعات، للكاتب خالد عصام

4. قرية المائة، للكاتبة رحاب لؤي

5. مونروفيا، للكاتب أحمد فريد مرسي

وإذ يهنئ مجلس أمناء الجائزة الكاتبات والكتاب الواصلين إلى القائمة القصيرة، فإنه يشيد بمستوى جميع الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة، ويؤكد أن الجميع يستحق فرصة للنشر، بقليل من المراجعة والتدقيق اللغوي، ويشّجع كتابها على المضي قدما في طريق الكتابة، باعتبارهم مشاريع كتاب حقيقيين.

كما يثمّن مجلس الأمناء مشاركة 80 رواية في دورة الجائزة لهذا العام، بما يؤكد المصداقية الكبيرة التي حصلت عليها الجائزة على مر الأعوام السابقة، ويشكر دار الشروق للنشر على استمرار بروتوكول التعاون معها بنشر الرواية الفائزة للعام الثالث على التوالي.

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول. ويتم الإعلان عن انطلاق الدورة الجديدة للجائزة كل عام في 31 يناير، وهو ذكرى ميلاد خيري شلبي، ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو ذكرى ميلاد ابنته الراحلة الفنانة إيمان خيري (1978 – 2021)، ويتم الإعلان عن الفائز في 9 سبتمبر في ذكرى رحيل خيري شلبي.

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