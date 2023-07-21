الهيئة العربية للطاقة الذرية تختتم ندوة عن الاتجاهات الحديثة فى تطوير التغليف

اختتمت أمس الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي عقدت في الفترة من 16 حتى 20 يوليو 2023. بحضور ٢٢ مشاركا من سبعة دول عربية.





وشملت الدورة محاضرات نظرية وتدريب عملي، حيث شملت الدورة التدريب على الموضوعات الاتية : انواع التغليف بالبلاستيك وأثاره السلبية على البيئة، مباديء إعادة تدوير البلاستيك ، دور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير، المعالجات الإشعاعية للبوليمرات لاستخدامها في المجالات المختلفة ، المواد القابلة للإنكماش بالحرارة وتطبيقاتها في مجال التغليف ، المواد الخضراء المستخدمة في مجال التغليف الآمن للمنتجات، تطبيقات البوليمرات ذاتية الذاكرة الشكلية في مواد التغليف، التحقق من صلاحية مواد التغليف، انواع مواد التغليف الذكية والامنة، تطبيقات النانو تكنولوجي في التغليف، تطبيقات وتقنيات التغليف الذكي.



وقالت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة إن الدورة قد هدفت ايضا للتعريف بتقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، مواد التغليف الصالحة للأغذية والمعالجة بالإشعاع، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم عمل زيارة للمشاركين لوحدة التشعيع الجامي بمركز تكنولوجيا الإشعاع، وكذلك التدريب العملي باستخدام الميكرسكوب الالكتروني، وتحليل العناصر بإستخدام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية، وتدريب عملي عن خواص مواد التغليف.



وحضر ختام الدورة الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتورة غادة عادل المنسق الوطني للدورة.

وأشاد المشاركون من الدول العربية بأهمية الدورة وضرورة التعاون بين الدول العربية في مجالات بحوث استخدامات الاشعاع لتحسين خواص مواد التغليف من البلاستيك وخاصة في تغليف المواد الغذائية.

