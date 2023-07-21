النيران تجتاح اليونان.. توقعات بموجة حارة جديدة خلال الأيام المقبلة

لليوم الخامس علي التوالي استمرت حرائق الغابات في اليونان في منطقة غربي العاصمة أثينا، وسط ترقب بموجة حارة جديدة الأيام القادمة، وسيظل خطر نشوب حرائق غابات مرتفعا في الأيام المقبلة، ومن المحتمل المزيد من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة للموجة الحارة المؤثرة.

وفي محاولة لرجال الإطفاء، مدعومين بطائرات رش المياه ومساعدات من عدة دول، السيطرة واخماد الحرائق التي نشبت في منطقة أثينا الأوسع نطاقا، منذ يوم الإثنين، ما أدى لاشتعال النيران في منازل ودفع السلطات لإخلائها.

وأدى ذلك الى أضرار جسيمة لحقت بأكثر من مئة منزل ومتجر، نظرا لحدوث وامتداد حرائق الغابات، وأعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، عن تدابير الإغاثة للأسر المنكوبة بما يشمل المساعدات والإعانات المالية اللازمة لتأجير المنازل، ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة لأعلي ارتفاعا وصولا إلى 45 درجة مئوية يومي، السبت والأحد.