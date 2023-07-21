مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم في أكتوبر

لقى شخصان مصرعهما واصيب 16 اخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصان وتم نقل جثتيهما الى مستشفى اكتوبر المركزى، واصيب 16 آخرين جري نقلهم إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.