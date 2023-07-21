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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان تستنكر حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد

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أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها الشديد لتكرار قيام السلطات المختصة في السويد بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين لحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وعن إدانتها البالغة لهذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.

ودعت وزارة الخارجية العمانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا بتجريم جميع الأعمال التي تحرّض على الكراهية والصراع بين الأديان والثقافات وتسيء للشرائع والمعتقدات.

وأكدت أهمية تعزيز ثقافة وقيم التعايش السِّلمي والتسامح بين جميع أفراد المجتمعات من مختلف الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي من أجل بناء عالم يسوده السلام والاحترام.

التعاون الدولي الخارجية العمانية العنف والكراهية المصحف الشريف في السويد