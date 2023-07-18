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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتغلق قاعات أفراح بالبدرشين

استجابة لشكاوي المواطنين
استجابة لشكاوي المواطنين
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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي مواطن من قيام قاعات أفراح (دهب والنخيل) بجوار نزله الطريق الأوسطي بمركز البدرشين من استخدام مكبرات صوت وأدوات ومعدات تصدر ضوضاء علي مدار اليوم وتسبب إزعاجا للمواطنين.

حيث قامت محافظة الجيزة بتوجيه حمله من خلال مركز ومدينة البدرشين للموقع المشار اليه ورفع المخالفات وغلق القاعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة وعدم السماح بتعدي المنشأت التجارية والمقاهي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استجابات لشكاوي قاعات افراح مركز البدرشين محافظة الجيزة