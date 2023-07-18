أسقف ميت غمر يجتمع بالكهنة ويفتتح صالة للألعاب بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود

صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في كفر داود مطر التابع للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس عقد مجمع كهنة الإيبارشية، اجتماعهم الدوري، بحضور الأنبا صليب، حيث ألقى نيافته كلمة عن "الوقاية من الارتداد" وعن "الأب الكاهن وكيف يوازن بين بيته وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وهنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لسيامته أسقفًا والذكرى العاشرة لتجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

كما افتتح الأنبا صليب صالة "ابنة داود" للألعاب الرياضية بالكنيسة.