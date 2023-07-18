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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي لمدة خمس سنوات.. رسميًا

إمام عاشور
إمام عاشور
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أعلن النادي عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لمدة خمس سنوات قادمة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد اطمأنوا على حالة إمام عاشور قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية ، وخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية شاملة بمعرفة الجهاز الطبي للأهلي أثبتت سلامة اللاعب وعدم معاناته من إصابات مُزمنة ، وذلك بعدما أنتشرت في الأيام الماضية   أنباء حول إصابته، الأمر الذي أثار مخاوف في نفوس بعض جماهير القلعة الحمراء قبل أن يتأكد مسئولو الأهلي من عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم عاشور من نادي ميدتيلاند كما خضع اللاعب لجلسة تصوير خلال الساعات الماضية في القلعة الحمراء ومن المتوقع إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة.

إمام عاشور الأهلى ميتلاند الدنماركي