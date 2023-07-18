مانشستر يونايتد يستعيد جوني إيفانز بعد غياب 8 سنوات

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مع المدافع جوني إيفانز، قادما من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن مانشستر يونايتد، في بيان، أن إيفانز سينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعقد قصير الأجل بعد نهاية عقده مع الثعالب.

وأضاف الشياطين الحمر، في بيان: وقع المدافع المتمرس جوني إيفانز صفقة قصيرة الأجل لتمكينه من المشاركة في مباريات مانشستر يونايتد المقبلة قبل الموسم في إدنبرة وسان دييجو.

وتابع: كان خريج الأكاديمية يتدرب مع فريق تحت 21 عامًا أثناء دراسة خياراته، بعد مغادرته ليستر سيتي في نهاية الموسم الماضي، كجزء من البرنامج التدريبي للأكاديمية، شارك أيضا في عدد من جلسات الفريق الأول وأثار إعجاب إريك تن هاج والجهاز التدريبي.

وغادر إيفانز 198 مع الشياطين الحمر قبل رحيله في 2015، بعد أن حقق دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.