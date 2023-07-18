انتهاء 90% من مشروع تطوير منطقة الزيارات بالأهرامات

أعلنت اليوم، الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات تطوير منطقة الزيارات بالأهرامات، عن تجاوز معدل الإنشاءات 90%، لتصبح المنطقة مؤهلة للتشغيل بكامل طاقتها قريبًا.

وخلال جولة نظمتها الشركة بحضور نخبة من الإعلاميين والمفكرين، استقبلت الشركة عددا من الأطفال الأيتام في جولة ميدانية ثقافية وتوعوية ضمن برنامج تم إعداده مسبقا بمرافقة مرشد سياحي لتعريفهم بالمناطق الأثرية ومكانتها التاريخية وذلك في ظل مشروع التطوير ومستجداته.

وأكدت الشركة، الحرص الشديد على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم، وذلك وسط اهتمام كبير من الدولة للنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرة إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص،

وأوضحت أن مشروع التطوير يعتبر مشروعا قوميا، يجب تنفيذه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والأهرامات كأعظم وأقدم أثر في العالم.

وأضافا انه يتم البحث لإمكانية دمج الفئات المؤهلة للمشاركة في دعم السياحة المصرية عبر مشروعات مختلفة داخل المنطقة، مؤكدًة أن الفترة المقبلة، ومع بدء التشغيل بكامل الطاقات، ستتحول المنطقة إلى منطقة زيارات عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما أوضح عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن تنفيذ الاهرامات أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يدعو إلى الفخر كونه سيصبح واحدا من أفضل مراكز استقبال السائحين بالمناطق الأثرية على مستوى العالم. وأكد أن الهدف من المبنى هو تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة، فضلا عن دور سينما لعرض فيلما وثائقيا للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر، وهو الأمر الذي يقدم نبذة عن الحضارة المصرية ومنطقة الأهرامات بشكل أكثر من رائع.

وأشار إلى أنه تم بناء مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، وتقديم استعراض لرحلة زيارة الأهرامات وفقا لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وحول اهتمام الدولة بالتحول الأخضر، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية، أكد ت الشركة أنه تم تحديد مسار لرحلة السائح بمنطقة الأهرامات عبر 7 محطات، تهدف إلى تقديم الأهرامات بصورة مختلفة، مشيرا إلى أن التنقل بين المحطات السبع سيكون من خلال أتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.وأضاف أنه تم إنشاء منطقة خدمات مجهزة بأماكن لتقديم المشروبات الخفيفة في كل محطة، وحمامات وبازارات لشراء الهدايا، ومركز طبي لتقديم الإسعافات الطبية السريعة للسائحين إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت أن المشروع ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين، فبخلاف العمالة المباشرة في الشركة، يوجد عمالة عديدة غير مباشرة من الصناعات المختلفة، موضحا أن السياحة هي قاطرة الصناعة، حيث تنتعش بفضلها نحو 140 صناعة أخرى.