استمرار حملات الرقابة التموينية والتفتيش لمتابعة وضبط الأسواق بأسوان

نظمت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الجهات الرقابية حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو ، وخلال أيام أجازة عبد الأضحى المبارك حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 702 محضر ومخالفة ، والتى شملت لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية .

ومن جانبه أوضح خالد أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق فقد تحرير 292 مخالفة منها 6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 176 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 مخالفات مواد بترولية ، و 12 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 9 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 8 مخالفات للغش التجارى ، و 15 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لحوم ، و 52 محضر متنوع ، لافتاً بأنه فى مجال المخابز فقد تم ضبط 410 مخالفة متنوعة شملت 36 مخالفة لنقص الوزن ، و 45 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 6 محاضر لتجميع الدقيق ، و 89 محضر للتصرف فى الدقيق ، و 67 محضر للتوقف ، و 56 مخالفة لمبيعات وهمية ، و 23 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 27 محضر سجل ، و 42 للقائمة ، و 19 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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