ننشر تفاصيل اجتماع مديري مراكز الشباب والرياضة بمحافظة دمياط

اجتمع محمد العيسوي مدي إدارة فرع دمياط مديرية الشباب والرياضة في دمياط مع مديرى مراكز الشباب والعاملين، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بهم وقدموا له التهنئة لتوليه منصب مدير إدارة دمياط.

واستعرض الاجتماع التأكيد على الانتهاء من عمل الخطة السنويه للمركز، بالتأكيد على تكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة بالاجتماع مع مدير مديرية الشباب والرياضة، والالتزام بقواعد الصرف على المشروعات المختلفة لخطة مركز الشباب فى حدود اللوائح والقوانين.

كما تم التأكيدعلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحه بالمركز وتنميه هذه الموارد وتشجيع الاستثمار داخل مراكز الشباب.



كما تم توثيق جميع المشروعات على الصفحات الرسميه لمراكز بعد الإعلان عن تلك المشروعات الترويج لها والالتزام بالصيغه الموحده المتفق عليها فى النشر، كما تم التأكيد على الصيانه الدوريه للملاعب والصالات وجميع المنشآت سواء الشبابيه والرياضيه، وكذلك التأكيد على تحديث العضويات وجذب عضويات جديده وإسقاط العضويات عن من تجاوزوا الثلاث سنوات.

كما تم التأكيد على جذب عضويات جديده والإجراءات المتبعه فى ذلك طبقا للائحه والقوانين، وضروره إثبات مضمون اى مذكرة مقدمه بمحضر مجلس الاداره والتنويه عنها بالمحضر، والتأكيد على عوامل الامن والسلامه داخل المنشٱت الشبابيه والرياضية.

كما تقدم الشكر الى الدكتور وليد الشاذلى على ثقته التى منحها إياه لتكليفه بالعمل مديرا لإدارة دمياط.