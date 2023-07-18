غدًا.. افتتاح معرض نتاج "بيت جميل" للفنون التراثية بمركز الحرف التقليدية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، المعرض الأول لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، والذى يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا، خلال الفترة من 19 يوليو الجاري حتى نهاية الشهر؛ وذلك من الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساءً، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الدكتور وليد قانوش، إن المعرض يضم نتاج المتدربين ببرنامج بيت جميل، حيث يشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنان وحرفى مصري، تضم مجالات الدراسة حرف: الجبس، والخزف، وأعمال الخشب القشرة، وأعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، من خلال الإحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي.

يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوى العالم، التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية، وتضم عدد من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية.