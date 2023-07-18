مدافع الزمالك ينتظر حسم مصيره مع الفريق

ينتظر محمد عبدالغني مدافع الزمالك، من إدارة النادي تحديد مصيره خلال الأيام المقبلة وذلك بعد جلسة ستجمعه بإدارة النادي الأبيض والجهاز الفني.

ويدرس عبدالغني للخروج من الزمالك للإعارة في ظل عدم ظهوره بمستوي فنى مميز هذا الموسم، فضلا عن أزمته الشهيرة مع رئيس الزمالك مرتضي منصور والتى أثرت على اللاعب نفسيا وقام رئيس الزمالك بشن هجومه عليه بسب قيامه بركن سيارته أمام بوابة ملعب عبداللطيف أبورجيلة قبل خوض أحد التدريبات .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي.