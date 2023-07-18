وسط ارتفاع الحرارة .. اشتعال الحرائق في غابات اليونان وفرار آلاف السكان

بعد موجة جفاف طويلة، اندلعت عدة حرائق في الغابات الكبيرة والصغيرة في منطقة أثينا الكبرى اشتعلت النيران منذ ليلة أمس في غابة بمنطقة ديرفينوشوريا الموجودة على بعد 30 كيلو متر شمال أثينا، وتسببت في تدمير 7 الآف فدان.

وبعد فصل ربيع ممطر وبارد نسبيا، تعد هذه أول حرائق غابات كبيرة تشهدها اليونان هذا العام.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد حذرت مطلع الأسبوع من أنه بعد أيام من تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة وطول فترة الجفاف، سوف تكون خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.

وأوضح ئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الأولوية القصوى في مكافحة الحرائق هي حماية الأرواح البشرية، ويأتي بعد ذلك حماية الممتلكات والبيئة.

وأضاف أن الحرائق هي أيضا نتيجة لأزمة المناخ، التي يتم الشعور بها بشكل أكثر كثافة.

حرائق الغابات



وقالت السلطات اليونانية، إن حريقًا اندلع في شمال أثينا اشتد ليل الاثنين الثلاثاء ونجح رجال الإطفاء في احتواء حرائق أخرى في جنوب شرق وغرب العاصمة اليونانية.



وأعلن رجال الإطفاء ، أن حريق غابة يندلع في منطقة ديرفينوشوريا، على بعد 30 كيلومترًا شمال أثينا ، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن مزرعة للخنازير تعرضت للتهديد أيَضًا .



كما اندلع حريق آخر في قرية كوفاراس جنوب شرق أثينا يوم الاثنين ، بعد أن أجبر على إخلاء منازل في بلدات أنافيزوس ولاجونيسي وسارونيدا الساحلية، لكن 230 من رجال الإطفاء بمساعدة 76 شاحنة وخمس طائرات هليكوبتر كانوا لا يزالون يعملون في مواقع مختلفة في المنطقة ، وفقًا لضابط إطفاء يوناني.



فيما يخشى اليونانيون جميعًا إعادة حرائق 2018 المدمرة التي أودت بحياة 101 شخصًا في بلدة ماتي شرق العاصمة اليونانية.

تم إجلاء حوالي 1200 طفل من مخيم صيفي في لوتراكي ، وهي بلدة ساحلية شهيرة في بيلوبونيز ، جنوب غرب أثينا ، حيث واصل رجال الإطفاء مكافحة أربعة حرائق.

مساعدات خارجية

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش اليوم، الثلاثاء، أن فرنسا وإيطاليا سترسلان أربع طائرات إلى اليونان للمساعدة في مكافحة العديد من حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتم إرسال فريق لدعم اليونان التي تعرضت لحرائق غابات بالغة.

وقال ليناركيتش "في أعقاب طلب اليونان للمساعدة في معالجة حرائق الغابات في منطقة أتيكا، نقوم بتعبئة اثنين من خزانات مياه طائرات الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي من فرنسا واثنين من كندا من أسطول ريسكيو إي يو، في إيطاليا".

وأضاف "ومن المتوقع وصولهما اليوم برجال إطفاء رومانيون تم تعيينهم من قبل "الاتحاد الأوروبي"، وسيساعدون في المهام ".

يقوم أكثر من 500 من رجال الإطفاء بمكافحةأكثر من 80 حريقًا في جميع أنحاء اليونان ، بما في ذلك أربعة حرائق كبيرة.