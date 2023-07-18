موسكو: تلقينا تأكيدات من 49 دولة بالمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

أعلن نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر بولياكوف، أن بلاده تلقت تأكيدات بالمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورج من 49 دولة، مشيرا إلى أن تمثيل أكثر من نصف البلاد المشاركة سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وقال بولياكوف - خلال مائدة مستديرة نظمتها مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء - "تلقينا تأكيدات حتى الآن من 49 دولة إفريقية للمشاركة في القمة، وسيتم تمثيل حوالي نصف هذه الدول على أعلى مستوى، من رؤساء الدول والحكومات ".

وأضاف أن "هذا التوجه من جانب الدول الإفريقية يظهر عزمها الراسخ على تطوير العلاقات مع روسيا رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب".

وتعتبر القمة الروسية الإفريقية الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية ويهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيا للشراكة المتبادلة المنفعة، التي تلبي تحديات القرن الحادي والعشرين، ويهدف هذا المنتدى إلى تنويع أشكال ومجالات التعاون الروسي الأفريقي وتحديد تطور العلاقات على المدى الطويل.

كما يعد المنتدى الاقتصادي، الذي سينعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية، حدثا مهما، بحسب المسؤولين الروس، في علاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية.

وتستضيف مدينة سانت بطرسبورج الروسية القمة الروسية الإفريقية الثانية يومي 27 و28 يوليو الجاري.

يُذكر أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.