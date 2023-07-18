"تعليم القاهرة": امتحانات الدور الثاني في مستوى الطالب المتوسط

تفقد أيمن موسى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مجمع مدارس الملك فهد لمتابعة سير أعمال امتحانات النقل ( دور ثان ).

وكان في استقباله سحر الخولى مدير عام الإدارة ومحمود لطفى مدير المجمع.



واطمأن وكيل تعليم القاهرة على أداء طلبة الصف الأول والثاني الإعدادى للامتحان، وأعربوا عن سهولته وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، وأدى الطلاب الأمتحان فى مادتى ( العلوم - الحاسب الآلي).

كما تابع وكيل تعليم القاهرة إجتناع ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات مع السادة مدراء المدارس الرسمية والرسمية لغات للمنطقة الشرقية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.