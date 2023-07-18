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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ100 ألف سيدة خلال يونيو 2023

صحة المنيا تقدم خدمات
"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 100 ألف سيدة
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قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة في بيان اعلامي اليوم الثلاثاء، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خدماتها لـ 100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى ، منها 13 ألف جدد و87 ألف مترددا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، انه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و تقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل و ما بعد الولادة. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خدمات تنظيم الاسرة صحة المنيا شهر يونيو الماضي وزارة الصحة