بالفيديو.. حكاية بنت اسمها "مصر": "بحس كل الأغاني الوطنية ليا"

كشفت مصر كمال، عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة: "والدي سبب تسميتي بهذا الاسم وكان يعتز به جدًا، خاصة أنه كان ضابط في الجيش، وحضر حرب أكتوبر، وشاف حاجات كتير حلوة في بلدنا وكان معتز بالاسم وأصر عليه"، مشيرة إلى أن جميع أسرتها كانوا يستغربون الاسم في البداية ولكن بعد ذلك تعود عليه الجميع، قائلًة: "كله اتعود عليه وماما وافقت عليه ومبقاش فيه مشكلة".

وأضافت "مصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن جميع الأشخاص التي قابلتهم خلال دراستها أو في الحياة يستغربون من اسمها في البداية، قائلة: "في ناس كانت بتبقى شاكة أن دا اسم الدلع مش اسمي الحقيقي ولما حد بيقرأه في أي أوراق خاصة بي كانوا يظنوا أنه مكتوب بالخطأ وبيعدلوه باسم تاني غير اسم مصر".

وتابعت: "في اختبارات القدرات الخاصة بالكلية افتكروا أن اسمي مكتوب بالخطأ وعدلوا اسمي لاسم معتز، وكان الأمر غريب"، موضحة: "لما بسمع الأغاني الوطنية بحس أنها بتتغنالي وتقريبًا أنا أكتر حد اتغناله أغاني".