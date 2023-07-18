تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على الموعد النهائى للتسجيل فى اجتياز اختبارات القدرات للطلاب

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن قائمة بأسماء الكليات التي ستعقد بها اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، حيث يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023.

ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي :

http://kodrat.helwan.edu.eg/



وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.



وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60 ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.